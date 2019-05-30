【瑞通推介】恒指騰訊港交所輪證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮全球經濟增速放緩，加上中美關係緊張，拖累美股受挫。道指隔晚最多跌409點，收市跌幅收窄至221點或0.9%，報25,126點。



恒指周三(29日)好淡爭持，收報27,235點，跌155點或0.6%。周四(30日)期指結算，恒指早段反彈數十點，其後由升轉跌，回至27,000點大關之水平，再創超過4個月的低位。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,000萬元，反映早前買了淡倉的投資者傾向沽貨獲利，並有少部分投資者部署好倉看好後市。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



騰訊控股大股東Naspers落實分拆旗下互聯網業務NewCo於荷蘭上市，被市場視為變相減持部分騰訊實質權益。另外，有傳阿里巴巴計劃最快下半年申請在港第二上市，有分析指在大型科技股選擇增加下，或分薄投資騰訊的資金。剛結束八連跌的騰訊，反彈1日後，周三又再跌逾1%，低位暫守321元。周四早段最多反彈逾1%，高位觸及326元，其後曾轉跌，向上留意10天線(約336元)阻力，支持參考能否守穩周初低位316.8元。周三逾2,400萬元淨流入其好倉，另同日逾2,500萬元淨流出淡倉。



中國財政部發布險企手續費及佣金支出稅前扣除政策，有助險企減輕稅負，有券商料中國人壽可增厚利潤逾四成，較同業受惠。股份周三最多升逾3%至18.76元，但收市升幅收窄至0.6%，報18.28元，10天線得而復失。該股周四早段曾升1%，其後轉為偏軟，於18.3元水平徘徊，中止早前兩日升勢。周三分別有109萬和36萬元淨流入其好倉和淡倉。



有報道指阿里巴巴計劃下半年來第二上市，集資200億美元，香港交易所早前兩日跑贏大市，最多累升3.5%，周四早段輕微高開後，隨市倒跌，最多由早後高位回落近2%，下試250元關口的承接力，技術支持參考10天線(約248.6元)，反彈阻力則於100天線(約259元)。周三其好倉淨流出逾350萬元，而其淡倉淨流入近720萬元。



政府官員稱銷監局密切留意發展商招標賣樓情況，新鴻基地產連續兩日大成交下跌，周三挫逾2%失131元，重返3月時水平。周四早段續偏軟，考驗130元關之支持力，反彈阻力看134元。周三分別有56萬和72萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(17019)，行使價328元，2019年9月到期，實際槓桿8.3倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.3倍。



港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿8.9倍。貼價、中短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿9.1倍。



國壽輕微價外、短期購證(28462)，行使價20.03元，2019年8月到期，實際槓桿11.2倍。價內、中短期沽證(16636)，行使價18.66元，2019年9月到期，實際槓桿5.8倍。



新地輕微價外、中短期購證(25776)，行使價143.8元，2019年8月到期，實際槓桿14.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64315)，收回價26,510點，槓桿比率42.9倍。熊證(64507)，收回價27,890點，槓桿比率27.3倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率16.6倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率10.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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