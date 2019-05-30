【高盛推介】騰訊逆市升　購沽證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(30日)早段再度下跌，但騰訊控股則逆市上升。該股早段高開約1.1%後升幅收窄。



有券商指騰訊培育新增長引擎，使公司在同業間脫穎而出，並指可利用公司客戶群多樣化，使其在社交網絡中的獨特核心競爭力來吸引專注於客戶管理的雲客戶。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價460港元。



觀察個股認股證資金流向，過去12個交易日皆錄得資金流入騰訊認購證，合共約3.72億元。而認沽證於上周五至周二(24至28日)共錄得約2,320萬元資金流入，周三(29日)則錄得約2,080萬元資金流出。



投資者如看好騰訊，現階段可考慮以貼價認購證作部署，當中可留意價外幅度約3%，年期約3個月的購證(19165)，行使價334.08元，2019年8月27日到期，實際槓桿9.8倍，行使價325至350元間、中年期產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，可考慮以貼價認沽證作部署，當中可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的沽證(12132)，行使價318.68元，2019年8月26日到期，實際槓桿9.3倍，行使價290至325元間、中年期產品中，槓桿最高。



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