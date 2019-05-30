人民幣Hibor：隔夜息跌至2.06厘 在岸價高見6.90
2019年05月30日 13:35
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.06厘；1、2星期拆息報2.68至2.83厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.06至3.61厘。
30/5/2019
隔夜 2.06467厘
1星期 2.68633厘
2星期 2.83550厘
1個月 3.06967厘
2個月 3.28167厘
3個月 3.41817厘
6個月 3.51817厘
12個月 3.61333厘
29/5/2019
隔夜 2.20104厘
1星期 2.76717厘
2星期 2.85517厘
1個月 3.12233厘
2個月 3.30683厘
3個月 3.44067厘
6個月 3.52950厘
12個月 3.63550厘
人民幣兌美元方面，離岸人民幣(CNH)由6.9339，回升至6.9245，最新報6.9277；在岸人民幣(CNY)則由6.9180，漲至6.9046，最新報6.9101。
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