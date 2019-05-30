滙豐梁兆基：香港仍有能力協助內地連接海外

香港銀行界近年積極為內地擔當離岸融資角色，滙豐銀行亞太區顧問梁兆基指出，香港有繼續協助內地連接海外的能力，全因香港至今仍有「一國兩制」的優勢支撐，否則「香港只係一個中國普通城市，根本無咩用」。



他解釋，香港佔全中國GDP貢獻大縮，由當年高峰佔30%，跌至目前僅餘3%，不論股市、銀行體系或人口規模，都不及上海或其他內地一線城市。即使虛擬銀行及金融科技步伐同樣大落後，香港唯獨優勢正是利用「一國兩制」，協助內地進行更多融資活動，如失去「兩制」優勢，中港兩地均不會得益。



隨着香港人口老化問題嚴重，他指，香港已不夠人力專材，應付不斷膨脹的中國經濟體，除非將廣東省附近城市，提升至接近香港制度，才能有足夠資源繼續擔當接通國際的「橋樑」，期望政府盡快解決各項法規問題，促進中港兩地進行更多跨境金融活動。



中美貿易戰陰霾未散，他認為，中國內地反而「危中有機」，在國家的寛鬆貨幣政策下，中國的內需會持續增強。



滙豐大中華區行政總裁黃碧娟稱，該行客戶對內地發展機遇感興趣，滙豐的內地業務不論收入或員工規模持續錄得增長，對前景仍抱有信心。

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