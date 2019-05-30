【即市分析】基建股值得趁低吸納？

東方產經專欄作者股博士：大市跌跌不休，資金避入防守性股份，基建鐵路股逆市展強勢，中國鐵路(00390)即市創出5.55元的52周新低後掉頭向上，現升1.8%報5.71元；中國鐵建(01186)、中國中車(01766)及中國交通建設(01800)分別升0.6%至1.6%不等。



近期中美貿易戰升級，由於拉動經濟中的外貿持續疲弱，市場憧憬中央未來將以撐基建、谷內需為支撐經濟增長的手段。有指今年全國鐵路投資有望再超過8,000億元人民幣，甚至或創歷史新高，相信對基建鐵路股有利。



近期大市氣氛轉差，早前升得多的基建鐵路股率先由高位回落，當中又以中鐵及中交建最弱，兩股即市齊齊創出52周低位；而中鐵建及中車走勢稍為跑贏。若然押注中央未來或加大基建投資力度，不妨趁低吸納相關股份，跌穿前低位止蝕。

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