代理行推出加盟計劃　佣金比例達八成

世紀21聯動(香港)控股與全新樓盤系統APS101合作，創立「CAPS80聯盟」，設立線上搵樓平台，加大前線代理加盟網絡，代理佣金比例達80%。加盟人士不需收費，亦不設底薪，若沒有牌照，則需要參與培訓及考牌。



公司營運總監楊錦威表示，凡加盟計劃的前線代理人員，可利用平台進行盤源共享，直接將客戶與樓盤配對。整個項目投資額約千萬港元，已實施約3周，目前加盟人數超過100人，有約25%為其他行的代理，約30%為本身有正職的人，部分從事保險或司機，餘下的則是從未接觸行業的新人。目標年內加盟人數達500人。



APS 101董事余韋達表示，計劃為營業員提供系統支援，包括樓盤速配，用戶可按心儀地段及能力，挑選各區一手及二手合適樓盤供參考。另外亦以線上形式提供物業交易所需的表格，例如放盤紙等，客戶及代理可於網上下載及遞交，加快交易程序。計劃亦設付費區，提供二手物業的詳細數據，年費3,600元。



Q房網香港董事總經理陳坤興認為，發展網上物業平台，亦要有足夠資源及資金支援，才可以營運，否則代理人不如自己開行，佣金亦不用與其他人對分。



他續指，該行更會提供不同支援外，更會有專業培訓，所以會維持現時50%拆佣比例，暫時不會提升。事實上，網上搵樓將會成為日後樓市大趨勢，但當中亦有條件限制，要合乎一定要求。



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