【即市分析】國指彈唔起淡倉點部署？

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易戰持續升級，港股今日(周四)即市靠內銀及內險股撐住，國指跑贏恒指。



資料顯示，恒指熊證街貨重貨區為28,100至28,199點，街貨6.7億份，相對期指約1,161張(減少180張)，而下方最多新增區27,658至27,699點則共有4.21億份街貨，相對期指約819張。



至於恒指牛證街貨重貨區為26,800至26,899點，街貨4.5億份，相對期指約855張(增加約62張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約74：26。簡單而言，資金現階段仍以博熊仔為主，並視27,000點水平為下一個關鍵位，大家部署時宜留意上述數據變化，相信有一定幫助。



策略上，近期滬綜指險守2,833點橫行區支持，惟後市若失守跌勢必然進一步加劇，屆時國指亦難以倖免。不過，由於早前國指累跌不少，睇番現時市場上可供選擇的國指認沽證及國指熊證相關條款普遍均不太吸引，建議候發行商未來推出新一輪衍生工具後再作部署。

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