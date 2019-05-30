貿易通旗下VSHIP推空運報價服務

貿易通(00536)公布旗下公共物流平台VSHIP將推出空運報價服務，撮合付貨商及物流供應商。物流供應方案總經理張治國表示，現時擁有超過300個貨運代理及2,800個付貨商，每日處理逾40張詢價單。



VSHIP平台去年3月初步推出船運報價，他解釋，公司先進軍海運及空運領域是因為兩者報價透明度低，付貨商及物流供應商溝通繁複、需時長，而且收費更是「海鮮價」，冀為雙方提高效率，減省成本；未來會擴展至貨物追蹤、支付結算服務，以及貨車運輸接駁服務，當中陸路貨運預期第三季推出，相信可吸引更多中港貨運客戶。



該平台目前以免費模式運作，執行董事及營運總監鍾順群稱，主要着重客戶體驗，至今投資約七位數字，認為投資額不算大，大部分投資已完成，因此並不心急回本。她續指，貿易通本身有上萬個客戶，因此期望VSHIP一年後客戶數量及用戶使用量可再翻幾番，屆時客戶慣性較強才考慮以服務費或月費等模式收費。



該公司亦有為客戶建設無人倉庫，張治國指內地發展相對成熟，而香港則由於倉庫多為租賃而非自持，物流商在與業主協商及投資時會容易卻步，因此研發了可移動無人倉，回本期兩年，年內已有四個客戶表示有興趣。

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