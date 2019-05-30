樓價UPDATES︰居屋交投放緩　天頌苑未補價售480萬

新一輪居屋及白居二計劃開始接受申請，吸引大量買家入表碰運氣，令早前交投氣氛活躍的天水圍二手居屋市場，近日成交明顯減慢。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣形薈近期連錄租務個案，屋苑1B座極高層B室，實用面積358方呎，屬一房間隔，以1.95萬元租出，實用呎租54.5元。租客為外區人士，因心儀物業樓齡新，而且鄰近港鐵站，故零議價租入作自住。



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九龍區



●何文田ONE HOMANTIN第3座低層E室，實用面積513方呎，屬兩房間隔，望內園，獲大學生租客以2.3萬元承租，實用呎租約44.8元。



●將軍澳天晉本月暫錄約8宗二手成交，平均實用呎價約21,200元。近日3A期2B座低層D室，實用面積約355方呎，為一房連開放式廚房間隔，望園景。原業主叫價735萬元，及後微減7萬元，以728萬元沽出，實用呎價約20,507元。屋苑現時約40個放售，叫價由760萬元起。



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新界區



●本月天水圍二手成交減少，但樓價則保持平穩，該區天頌苑G座高層5室，實用面積650方呎，屬三房包括套房間隔，於未補價第二市場以480萬元沽出，實用呎價7,385元。原業主於2011年8月以140萬元入市，帳面獲利340萬元，升幅約2.4倍。



●大圍世界花園2座高層B室，實用面積2,217方呎，議價後以2,800萬元易手，實用呎價12,630元。上址為原業主於1979年以107.2萬元購入，40年升值約25倍。



●屯門市廣場錄投資者入市個案，剛易手的4座中層F室，實用面積392方呎，以兩房設計，連租約售538萬元，買家以一筆過付款入市，實用呎價13,724元。以上址現時市值月租約1.2萬元計算，回報率約2.7厘。

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