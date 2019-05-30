【市後重點睇】美匯穩企98樓上　道期漲66點

美國10年期國債孳息重上2.27厘，美匯指數企98關樓上；圓匯報109.76；歐元及英鎊變動不大，分別報1.113及1.262。港匯回升至7.848水平。在岸、離岸人民幣處6.90及6.92水平。金價報1,276美元，布油企69.83美元，紐油報59.64美元。道指期貨升66點。



●市後關注點

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數、第1季國內生產總值(GDP)修正值、4月商品貿易帳、加拿大第1季經常帳

-22:00 美國4月成屋簽約銷售指數

-23:00 EIA發布美國政府版原油庫存周報

-周五凌晨00:00 美國聯儲局副主席克拉里達發表講話

-周五凌晨02:15 加拿大央行副行長威爾金斯發表講話



●期指結算日，恒生指數收市跌120點或0.44%，報27,114點。https://bit.ly/2W1Woyu

-國泰航空股價十連跌，累挫逾9%。

-沽空機構狙擊，安踏挫近13%。



●A股快報：滬綜指跌0.3%，石油股逆市漲。https://bit.ly/2MhYLxI



●亞洲股市：日股2連跌，核心消費股捱沽。https://bit.ly/2YPA6BY



●歐洲主要股市早段靠穩，英國富時100指數升0.1%，報7,192點；德國DAX指數升0.36%，報11,880點；法國CAC指數升0.3%，報5,237點。



●【大師午間教路】港交所炒高派貨！https://bit.ly/2YTNK6Z



●【大行報告】花旗估中國將清理更多小型銀行。https://bit.ly/2YTNsgp



●【即市分析】

-基建股值得趁低吸納？https://bit.ly/2QB0sVw

-國指彈唔起淡倉點部署？https://bit.ly/2WcyRjj



●【股匯攻略】澳元偏軟，趁機高沽？https://bit.ly/2HHOqqi



●滙豐梁兆基：香港仍有能力協助內地連接海外。



●暢Yen要快？大行列兩項因素，話日圓會再上...



●三星在印度追趕小米，力拓平價手機網上銷售。



●新股專輯：翰森製藥入場費逾2.88萬元，史上最貴。https://bit.ly/2QyS0Ga



●港交所國際諮詢委員會委任新成員。



●港島半山區馬己仙峽道嘉樂苑呎價首破10萬元。



●代理行推出加盟計劃，佣金比例達八成。



●新盤部署：何文田晟林主打細單位，料6月登場。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/