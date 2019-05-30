萊坊料今年豪宅樓價升5% 港島寫字樓租金睇跌
2019年05月30日 16:18
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萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，香港樓價今年首季累升達5%，估計下半年住宅市場仍由一手樓主導，預期今年一、二手住宅銷售量達58,000至60,000宗，涉及金額約5,600億至5,700億元，均較去年微升。而今年全年一般住宅樓價平穩，豪宅及超級豪宅則有5%升幅。
賣地方面，預計2019至2020年賣地收益將達1,200億至1,300億元，而去年度則為1,220億元。
另外，該行亦預期，今年港島區寫字樓租金將有1至4%的輕微跌幅，而九龍區寫字樓租金升幅會比過去幾年放緩，核心區料升1至3%，而非核心區僅微升0至2%。
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