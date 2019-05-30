渣打溫拓思︰貿戰對行業影響輕微　內地經濟情況良好

渣打集團(02888)行政總裁溫拓思指出，目前中美貿易戰對該行業務影響輕微，但相信中長期而言，不論正面及負面的影響均會浮現。他認為，由於中國是亞洲、非洲及中東地區經濟活動中心，而渣打集團於相關地區均有業務，實質影響仍須觀察中美貿易戰後續進展如何。



他又指，內地經濟增長情況良好，惟受中美貿易戰拖累，使企業投資減少，部分公司將供應鏈移至亞洲其他國家，使內地經濟面臨下行壓力。不過，內地仍有很多財政及貨幣措施可用以刺激經濟，而人民幣匯價雖然轉弱至中性水平，但仍然有資金流入內地，外匯儲備未有下跌，利率亦處合理水平。



內地去年積極打擊影子銀行活動，令實施信貸寬鬆政策時，處於更有利位置。內地信貸違約規模不大，銀行系統、資本市場、及很多公司雖然面臨壓力，未稱得上出現危機。

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