虛擬銀行Livi料提供高於行業優惠利率

由中銀香港(02388)、京東數科以及怡和集團成立的合資機構Livi，已獲發虛擬銀行牌照，其行政總裁王瀾首次接受傳媒訪問時表示，團隊至今共有近百名員工，有望最快於6至9個月內開業，並先提供簡單的存款和貸款服務，情況與其他同業相近。



虛擬銀行的服務僅限透過手機或網上平台使用，絕不設任何分行，他指出，該行相比傳統銀行能節省更多營運成本，相信能提供高於行業的優惠利率，但不會達到「非常誇張」的水平。



為保持團隊架構簡潔，他預告，未來隨業務規模發展，暫只計劃最多增聘人手至200人，亦會專注投資科技發展，暫不考慮發起第二輪融資計劃。



事實上，Livi早前已公布，初始聯合投資總額為25億元、中銀香港、京東及怡和的權益分別為44%、36%以及20%。



至於虛擬銀行的服務定位，他表示，會主攻年輕客戶，和一群被銀行體系忽略多時，而無法使用銀行服務的市民，並針對小額銀行交易，與母企中銀香港互補不足，亦不排除有合作空間。另外，京東能提供科技支援，怡和則可提供龐大的零售客戶網。



他透露，現時已有多間涵蓋通訊、旅遊或零售的第三方機構，主動洽商合作機遇，又承認虛擬銀行的戰況雖然激烈，但市場不應過分高估虛擬銀行對整個銀行業的存貸業務所造成的衝擊。

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