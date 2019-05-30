【fb直播】沈大師醒你淡市出擊戰術？

港股在周四(30日)期結日幾乎跌穿27,000關，人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈指，接下來「六絕月」有不少不明朗因素，那麼淡市又如何出擊？



積弱已久的內銀股發威，大行花旗唱好板塊，指四大行估值處於低位，升勢會否曇花一現？



安踏體育(02020)據報遭沽空機構「殺人鯨」(Blue Orca Capital)狙擊，股價午後急跌，其他體育用品股亦向下，有貨沽咗先？



重磅股友邦保險(01299)高開後倒跌，技術走勢明顯轉差？宜不宜撈底？



《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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