有線小股東對公司感失望　籲董事共渡時艱

連續虧損11年、累蝕超過24億元的有線寬頻(01097)今日(30日)舉行股東周年大會，有聲稱對所有議案都投反對票的股東直言對有線非常失望，亦有股東直斥，有線今時今日不是股東造成，呼籲董事在袍金方面，與股東共渡時艱。



主席邱達昌強調，儘管不能擔保能否實現前年入主時所言3年內扭轉虧損，但自己尚未放棄扭虧為盈。按照香港法例規定，有線要給董事袍金，但自己已一文不收，其他人的酬金都是香港上市公司當中「最奀」。他又為一眾非執董護航，指他們都是經過精心挑選來自不同行業的有名望人士，並非跟社會脫節，又否認非執董們只是聽他「一言堂」，自己會聆聽董事們的意見。



他承認，自己在調整人手上力度實在放得太軟，有基金股東甚至反映要有線大舉縮減人手，「縮到要自己執垃圾先請番人」，但自己有社會責任，不要引起社會震盪，其他方面也很多開源節流。



另外，股東又質疑有線「戰線太長」。邱達昌表示，OTT是為了生存而要做，實屬業務發展的過程，又謂現時大陸有不少優質的電視製作，如懂得收購「係好有空間」。



他又說，有考慮過股東所說讓電視和電訊分開上市，可是有難度，因為電訊是公司重要盈利來源，而電視業務虧損嚴重，連獨立上市也恐怕有難度，「繼續衰咪仲死？！」「我研究啦」。



談到電訊，邱達昌形容是公司「最值錢嘅發展機會」，地下寬頻網絡是公司最大希望，進入5G時代就值錢，又謂「好開心可以拍到中移，我真係免費請咗好多餐飯先拎到依張(與中移香港的戰略合作)合同」。中移方面是因為網絡基礎而喜歡有線的，但一日有電視業務，中國企業會較為敏感。

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