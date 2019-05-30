Apple獲屏幕技術專利　明年推摺屏iPhone？

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)剛獲得一項可摺疊屏幕技術專利，可用於iPhone等設備。



報道指，美國專利商標局(USPTO)批准這項專利。它描述一種電子設備，其顯示屏和保護層是柔性的，可彎曲的。而這項專利申請是去年1月提交的，也是Apple圍繞可摺疊屏幕提出的一系列專利申請之一。



過去，Apple曾申請過一種柔性屏幕的專利。這種柔性屏幕帶有觸控傳感器，可以像書籍一樣打開和關閉。此外，Apple並申請過一種柔性iPhone專利，可以對折並卡在衣服上。



投資銀行Wedbush Securities分析師Daniel Ives認為，Apple此次獲得的新專利至關重要，因為它表明可摺疊屏幕手機已經成為其產品路線圖的一部分。他並指，Apple最早可能在2020年底或2021年初推出可摺疊屏幕智能手機。



今年年初，三星發布售價近2,000美元的Galaxy Fold可摺疊屏幕手機。由於遭遇屏幕問題，導致該機延遲上市。此外，華為也發布一款可摺疊屏幕手機，售價約為2,600美元。



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