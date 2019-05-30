美智庫警告︰電動車崛起恐引發失業潮！

美國官方智庫組織國會研究處(CRS)警告，電動車的崛起將導致汽車行業的人力需求減少，並導致失業潮。



CRS指出，電動車很少會損壞，其機械部件亦較傳統汽車少，因此所須的建造人力也較少。此外，傳統汽車中，內燃機的生產與維護創造了不少工作機會，但電動車是沒有內燃機的，故不再需要這些工作職位。



汽車行業分析師Bill Canis在報告中指出，如果電動車系統在未來取代了傳統汽車及汽油，那麼很可能會對汽車生產、工程等工作職位構成影響。



Canis指出，傳統的汽車動力系統可能有多達2,000個活動機械零件，而電動車的動力係統可能只有20個。他解釋，若電動車動力系統同樣在本地生產，那麼可能會創造一些額外的就業機會，但所需人手仍會少於現在，原因是電動車須安裝的零件較少。



他又指出，雖然電動車確實使用了大量的電子傳感器，但傳感器生產和組裝並不需要太多的勞動力。更重要的是，未來產業的人才需求將出現轉變。他表示︰「傳統汽車廠、零件製造商的大部分機械和材料工程工種，可能會被不同的工種需求所取代︰如化學、電池和軟件工程等。」



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