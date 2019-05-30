招商證券因錯誤處理客戶款項　遭證監會譴責及罰款

香港證監會公布，因招商證券(香港)有限公司(招商)與錯誤處理客戶款項有關的監管違規事項及內部監控缺失，對其作出譴責及罰款500萬元。



證監會發現，在2011年10月1日至2014年9月30日期間，招商曾經約800次為了《證券及期貨(客戶款項)規則》明確容許的目的以外的目的，將介乎68,000元至3.08億元的資金由客戶信託帳戶轉出。



招商亦沒有聘用適當的職員來進行其業務，也沒有設立妥善的內部監控措施和程序以確保遵從《客戶款項規則》及保障客戶資產。



該會又指，由於穩妥保管客戶資產是持牌法團的基本責任，故即使客戶資金其後在同日便被轉回客戶信託帳戶，任何違反這項責任的行為仍是不能姑息的。招商採取有關做法超過三年，顯然違反了這項基本責任，及沒有遵從《客戶款項規則》和《操守準則》。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm