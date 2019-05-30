【北水追蹤】毋懼空軍狙擊　趁機撈安踏

港股周四(30日)高開低走，恒生指數收跌120點，報27,114點。港股通已連續14個交易日錄得淨流入，全日成交額約66.7億元，佔主板成交約8.7%，淨流入資金逾16億元。



安踏體育(02020)遭沽空機構狙擊，惟北水趁機買貨，其港股通錄得約1.69億元淨流入。工商銀行(01398)及建設銀行(00939)依然是北水寵兒，其港股通分別錄得約5.62億元及3.92億元淨流入。



騰訊控股(00700)股價回升，北水流入幅度顯著減少，全日僅獲淨買入4,244萬元。



內險股衝高後，北水未有繼續捧場，新華保險(01336)、中國財險(02328)、中國平安(02318)及中國人壽(02628)之港股通，分別錄得淨流出5,862萬元、881萬元、736萬元、414萬元。



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