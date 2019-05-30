貿戰升級：「鱷王」指中美衝突不只是貿戰　而是...

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)於社交網站LinkedIn發文，指中美之間的衝突已經不只是一場「貿易戰」，美國切斷對內地通訊設備製造商華為的供應，相當於朝將出口管制「武器化」邁出了一步。



隨着美國封殺華為，中國亦表示可能會通過限制稀土出口來反擊，稀土是美國企業生產手機、磁鐵等產品所需的重要元素。他直言，加強出口管制的舉措將會令緊張局勢升級。



他續稱，歷史表明，此類爭端很容易超出涉事國的控制範圍，會變成非常可怕的戰爭，被捲入的所有國家及其領導人最後都會後悔。「現在看到談判處於懸崖邊緣，所以這是一個高風險的時刻。」



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