「千億規模」願景基金都要押家當借錢？

外國媒體報道，由日本軟銀發起、多個主權基金都有參與的願景基金(Vision Fund)遇到集資需要，擬通過抵押基金旗下多家公司的股份借款40億美元。



願景基金以電信互聯網作為投資方向，在2017年5月正式成立時就籌集到了930億美元的資金。



一位直接參與這一交易的消息人士稱，軟銀願景基金擬抵押是其在召車平台Uber、企業社交軟件開發商Slack和血液檢測公司Guardant健康這3家公司的股份。



軟銀是Uber的第一大股東，目前還持有該公司近13%的股份；而在Guardant健康的持股則高達30.74%。

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