觀塘兩工廈申增密度重建　規劃署不反對

政府重啟工廈活化，不少業主先後提出增加發展密度進行重建，其中兩幢觀塘工廈同類申請，規劃署均不予反對，明日(31日)有望獲城市規劃委員會通過。



其中一宗個案為觀塘敬業街41號工廈，早前提出將地積比率由12倍，增至14.974倍，以重建一幢32層高商業大廈，總樓面約32.91萬方呎，寫字樓佔約31.7萬方呎，其餘作零售及食肆用途。



另一幢工廈為麒豐資本觀塘鴻圖道32號榮興利工業大廈，雖然3月份提出增密度重建遭否決，調整布局後再次闖關，並獲得規劃署支持。



新方案維持以14.4倍地積比率進行重建，總樓面約14.12萬方呎，但在樓層及用途分布上作出修改。擬建1幢35層高商業樓宇，較原方案削減3層，地庫樓層維持4層，加設1層隔火層，同時將寫字樓面積增約8.2%，將佔約10.73萬方呎。



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