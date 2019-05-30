食住《神探Pikachu》條水　任天堂押重注推Pokémon雲端服務

日本任天堂遊戲公司股價表現麻麻，截至今日止股價過去一年累跌逾11%。因此，隨着早前上映的電影《POKÉMON神探Pikachu》大獲好評，該公司剛舉行發布會，透露未來Pokémon作品的發展，包括雲端服務「Pokémon HOME」、手機遊戲《Pokémon Sleep》和《Pokémon大師》等最新計劃，期待成為業務增長的新契機。



任天堂發布最令玩家興奮的是，全球各地的玩家日後將可以在名為「Pokémon HOME」的雲端服務上集合，可經由手機程式交換小精靈，此服務將在任天堂Switch及智能手機上提供，預定明年初推出。



新遊戲方面，《Pokémon Sleep》是與Select Button共同製作的手遊，聲稱可將睡眠變成娛樂。目前官方並未公開任何介面，但似是利用你的睡眠時間培育成Pokémon小精靈。《Pokémon Sleep》預計會在明年推出。



至於全新手機遊戲《Pokémon大師》，則以夢幻對決作概念，以歷代訓練員為中心，玩家以第一身視點，跟在遊戲及動畫等作品中曾出現的訓練員互動，以及組成3人團隊進行對戰，不同的訓練員會有各自技能可配合小精靈發動來提升戰力。遊戲預定在今年內推出。



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