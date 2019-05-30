思科：Wi-Fi 6將於今年9月登場

互聯網設備製造商思科系統亞太、日本及大中華區業務發展經理賴卓勇表示，Wi-Fi 6將會在今年9月使用，比包括中國在內全球多國推出5G為早。儘管他手上沒有Wi-Fi 6總市場規模的數據，但指出這項技術與5G之間不存在競爭關係，倒是企業會儘早升級至Wi-Fi 6，運用其提升了的網絡去收集數據並分析，以早着先機。



賴卓勇指出，Wi-Fi 6技術一樣做到5G同時多端接入和更低時延的特色，一個無線接入點(AP)可同時容納500個終端設備，比現時多1.5倍，而且現時Wi-Fi的AP一接入30個終端設備後性能就會開始減退的問題，也會得到相應改善。



他相信，大企業及大型場館等大型建築物內，確有把戶外流動網絡訊號駁入室內的需求，但中小企業會傾向使用Wi-Fi，況且Wi-Fi較為省電。



至於思科本身是美國道指的藍籌股。被問到中美科技戰下搶攻內地市場有否遇阻，思科香港及澳門區董事總經理林向陽則指，林向陽僅稱：「永遠提供最好的解決方案比客仔⋯⋯客仔睇我哋可唔可以比到佢哋最大嘅value(價值)，我哋嘅focus(焦點)不變，將科技提升介紹比客戶，有無依啲嘢(中美貿易戰)都係咁做」。



林又認為，香港企業於擁抱數碼化方面步伐不算落後。

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