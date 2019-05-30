西貢兩地改劃住宅建230伙　城規會明日審議

政府積極進行土地改劃工作以增住屋供應，規劃署提出修訂白沙灣大綱圖，將兩幅西貢土地改劃作私人住宅發展，合共提供約230伙，有關修訂明日(31日)交由城市規劃委員會審議。



有關文件顯示，其中已納入賣地計劃的西貢公路與響鐘路交界用地，現劃作「政府、機構或社區」地帶，地盤面積約5.02萬方呎，當中位於北面約3.79萬方呎屬政府用地，南面為私人持有的地皮。



該地盤將一併改劃作低密度住宅發展，地積比率1.5倍，提供3幢分層住宅，建築物最高為6層(不包括地庫)，可建總樓面逾7.53萬方呎，料可提供約100個單位。



另一幅是位於南圍以南的綠化用地，佔地約7.52萬方呎，擬議地積比率1.3倍，計劃興建7幢6層高分層樓宇，預計提供約130伙。



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