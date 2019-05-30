【深度解構】貿戰憂慮美股狂瀉　前景真係咁淡？

美國總統特朗普5月初突然在Twitter威脅對中國進口貨品加徵關稅，令貿易戰升級，其後更全面封殺中國華為，企圖壓抑中國在5G領域上的優勢。不過美國出招「殺敵一萬，自損三千」，全球股市因貿易戰所累，本月以來已蒸發近4萬億美元市值；而「領頭羊」美國股市連跌五周，反映科技股的納斯達克指數(納指)更遭遇重創。不少投資界老手都預期這場糾紛會持續一段長時間，究竟這場「戰爭」會累美股殘到幾時？投資者應如何是好？





●美股跌勢有幾急？疑慮有幾深？

截至本周三(29日)收市，美股納指已自本月3日紀錄高位累挫7.5%，若然自近期高位跌10%將被視為技術性調整；至於標指則處於或貼近200天移動平均線，若跌穿此水平，將被視為更長線的利淡信號。不僅如此，反映細價股表現的羅素2000指數自5月3日以來亦累跌7.7%，相較去年8月底高位累跌超過14%。值得留意的是，細價股傾向較依賴本地經濟，原應較不受貿易戰所影響，但其弱勢亦表現出市場的憂慮。



市場疑慮亦反映在債市上，美國國債孳息曲線倒掛的情況正加劇。近日10年期美債孳息跌至低於3個月期票據孳息，差距更創2007年以來最大。一般而言，債券年期愈長，息率愈高，孳息曲線倒掛(即長債孳息低於短債孳息)被視為衰退信號。





●外國專家點睇？

-戈爾曼：股市不會崩盤

摩根士丹利行政總裁戈爾曼表示，貿易戰疑慮令金融市場變得脆弱，股市繼續下跌的風險較上升大，但受惠經濟穩健及中美有望重啟談判，預料股市不會出現崩盤。他稱不會鼓勵投資者押注股市向任何一個方向發展，因為太多不明朗因素，散戶在這個時候落注的潛在回報不大。



對於美債孳息曲線倒掛，戈爾曼坦言感到擔心，但認為美國經濟基本因素良好，失業率只有3.6%，通脹亦溫和，任何經濟衰退也只會是短暫和輕微，又稱若聯儲局今年內減息，會感到意外。



-達利奧：處高風險時刻

「鱷王」達利奧周三在社交網站發文稱，中美之間的衝突已不僅是一場「貿易戰」，美國切斷對華為的供應，相當於朝向出口管制「武器化」邁出一步。他續指，歷史顯示這類糾紛很容易發展成超出涉事國家控制範圍，變成非常可怕的戰爭，被捲入的有國家和領袖都會深深後悔，而現時談判陷於僵局，是一個高風險時刻。



-麥樸思：新興市或受惠

中美兩國元首將於6月的二十國集團(G20)峰會會面，「新興市場之父」麥樸思表示，即使能夠達成貿易協議，雙方在可見將來仍會在多項議題包括科技上繼續爭拗，又預料製造業從中國外移下，印度、越南和孟加拉或受惠。



-西格爾：長遠價值穩固

長期美股好友、沃頓商學院教授西格爾認為，美股距離紀錄高位不算遠，因為市場正預期中美雙方有約80%機會達成貿易協議，但市場愈益變得不明確，相關機會率逐漸下降。不過，他認為美股長遠價值仍然穩固。



-Pimco：投資者宜留彈藥

太平洋投資管理(Pimco)發表展望報告，指投資者應避免追逐回報，同時要保留彈藥和靈活性，以捕捉因市場受干擾而出現的潛在機會，又預期發達經濟體5年內可能出現衰退，然後迎來緩慢的復甦。



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