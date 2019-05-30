【深度解構】倘人民幣匯價「破七」　後果有幾嚴重？

自中美貿易衝突升溫以來，人民幣兌美元匯價顯著承壓，單計本月人民幣已貶值2.44%，並抺去年內所有升幅。人民幣在岸價今日(30日)收升49點子，至6.9051兌每美元，未來人民幣兌美元匯價能否守住七算關口成為市場焦點，不過分析認為人民幣「破七」與否影響深遠，對後市走勢存在分歧。



人民銀行調查統計司原司長盛松成早前曾指出，如果人民幣兌美元匯價「破七」，總體上不符合中國的利益，對中國是弊大於利。分析認為放任人民幣貶值將會帶來以下多個負面影響。



●金融市場動盪 誘發走資潮

人民幣匯價一旦跌穿七算心理關口，或衝擊市場信心及加大貶值預期，令人民幣拋售壓力大增，引起匯率及金融市場動盪，屆時資金或由內地撤出，並降低外地資金流入的意慾。



一旦人民幣貶值勢頭持續，星展銀行高級經濟師周洪禮相信，其他新興市場國家貨幣或以競爭性貶值，捍衛本國出口。貨幣貶值或導致資產價格重估及加劇市場波動，並進一步驅使資金流走至美元資產避險。



值得留意，美國政府上周曾建議，對美國財政部認定進行競爭性貨幣貶值國家的貨品，美國企業將可尋求反補貼關稅，此舉或進一步加大對全球貿易的衝擊。



●增加中國企業還債壓力

由於部分中國企業債務以外幣計價，若人民幣貶值，將變相加大企業債務負擔，並增加違約風險。周洪禮指出，目前內地企業的外幣債務佔本地生產總值逾一成，但仍未處高危水平。



●不利貿易談判

有傳中美貿易協議中，將加入保持人民幣匯率穩定條款，分析認為美國不樂見人民幣持續貶值，以加大美國對中國貨品進口及貿易逆差。若人民幣持續貶值，或會引起美國不滿，最終不利中美貿易磋商。



事實上，於美國財政部近日發表的半年度匯率報告，亦指出對中國的匯率操作表示嚴重關切，特別是人民幣兌美元匯價的錯價及低估，並將中國列入貨幣操縱國的觀察名單。不過，市場普遍預期，人民銀行將於6月28日G20峰會前，盡力捍衛人民幣7算大關，為中美談判保留餘地。



【人幣貶值可減輕關稅壓力】

儘管人民幣一旦「破七」，勢會帶來諸多負面後果，但亦有分析認為，人民幣貶值有助抵銷美國加徵關稅使中國承受的出口壓力。



由於美國對中國進口貨品關稅由10%大幅上升至25%，內地出口貨品價格變相上升，並會拖累需求下降。透過人民幣貶值，可以提高內地出口商的競爭力，刺激出口並抵銷部分關稅影響。不過周洪禮認為，若人民幣貶值幅度不夠顯著，對出口的提振作用有限。



不過，盛松成於文章中亦指出，匯率貶值對中國外貿的促進作用有限，反而提升外貿產品的競爭力，遠比通過匯率貶值獲取價格優勢更有效。



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