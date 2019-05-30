為證「市場錯了」！這家基金公司逆市沽空美債

在美國10年期國債孳息率跌至2017年以來最低水平之際，安本標準投資管理承認，當前正在沽空美國國債，並要證明投資者對聯儲局今年會減息的看法過度樂觀。



外國媒體報道，安本標準投資管理駐新加坡的亞洲和澳大利亞固定收益主管Adam McCabe表示，他正沽空美國2年期和5年期債券。這家基金公司管理着6,430億美元。



近日美國國債孳息率曲線再度出現倒掛，這被市場認為是美國陷入衰退的先兆，聯儲局將會在未來減息救經濟。但McCabe認為，美國的經濟形勢具有韌性，目前也沒有令人信服的理由讓聯儲局放鬆貨幣政策。



美國10年期國債孳息率周三跌至2.21%，創2017年9月以來新低，主要是投資者湧入這個被指是最安全的資產，導至債價上升而壓低了孳息率。



安本標準的觀點顯然與市場主流意見不同，美銀美林預計到今年12月美國10年期國債孳息率將跌至2.05%；Antares Capital則預測孳息率可能下滑至2%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/