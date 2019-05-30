國產MR眼鏡Rokid Vision第三季發售 　定價成關鍵

外媒報道，在美國三藩市舉行的2019年世界增強現實博覽會（AWE）上，來自中國的交互科技公司Rokid發布全新一代MR(混合實境)眼鏡Rokid Vision，該款產品定位消費級，可通過USB-C數據線，連接多種類型的移動設備。



據介紹，Rokid Vision具備雙屏異顯和6DoF（六個自由度）技術，在連接智能手機、平板電腦等移動設備後，可實現3D視頻、AR遊戲等諸多功能，為用戶帶來沉浸式的混合實境體驗。面向開發者的Rokid Vision SDK預計於今年第三季度發售，現時售價不詳。



現時，市面上開售當中的MR眼罩品牌包括初創企業Magic Leap和微軟的Hololens，但兩者的售價都比較高昂，分別逾1.7萬港元和2.73萬港元。故開售至今銷路都只一般。



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