貿戰升級︰倘中國拋售美債　呢啲資產會最為受惠？

中美貿易摩擦持續之際，在美國先是對華商品加徵關稅，其後對華為祭出「封殺令」。外界關注，中國會否以拋售美債作為反擊。人工智能分析技術公司Yewno創辦人兼行政總裁Ruggero Gramatica表示，若中國真的拋售美債，其他國家的國債及比特幣會成為最大受益者。



今年3月，中國減持了104億美元總等值的美國國債，為4個月來首度減持，引發市場對中國拋售美債的猜想。Gramatica表示，「在美國債券拋售後，資金將流向其他國家的國債。」他認為，美國債券的兩大主要競爭對手，是德國和日本政府債券。不過，兩者的收益率目前仍低過美債。



他又認為，比特幣亦可以從美國國債的拋售中受益，其次則是黃金。惟他指出，黃金的回報率及流動性更低，而且運輸成本高，故不太合適。



然而，Gramatica亦補充指，中國拋售美債的可能性非常低，因為這樣做對中國來說是自毀長城。沽售美債會使美元兌人民幣貶值，使中國出口產品變得更加昂貴，並且要找其他更差的資產取代美債。

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