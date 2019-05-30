傳滙豐擬於投行部門裁員至少500人

滙豐控股(00005)再爆大規模裁員消息，外電引述消息人士指，滙控行政總裁范寧向集團高層施壓，正計劃削減數百個投資銀行的職位，環球銀行及市場業務更擬裁最少500職位，以減低營運成本壓力。



消息指，正式裁員人數尚未有定案，預計最快於今年6月中旬開始裁員。又指是次的裁員計劃僅屬冰山一角，意味早前傳出為削減開支的「橡樹計劃」，已重新啟動並進入新階段。



外電引述滙控聲明指，集團恒常地重新評估各業務及部門的需要，以確員工在合適的地方，擔當適當的職位。



滙豐發言人回覆《東網》查詢時表示不予評論。



滙控集團財務總監邵偉信在5月初公布首季業績時，曾表明努力控制營運開支增速，但強調不應視裁員為開源節流唯一手段，更澄清早前盛傳用作節省成本的「橡樹計劃」屬傳聞，集團未有大規模裁員需要。



值得留意的是，滙控前行政總裁歐智華在出任舵手前，是環球銀行及資本市場行政總裁。至於范寧則於2017年由零售銀行及財富管理行政總裁，接替歐智華升任集團行政總裁。



外電近日引述該行亞太區零售銀行及財富管理業務主管麥浩宏指，集團擬今年底前為亞洲區零售財富管理業務再增聘300人。

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