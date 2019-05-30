樓價UPDATES：富寶花園月內錄約4宗成交

馬鞍山居屋富寶花園本月至今錄約4宗二手成交，平均實用呎價約12,607元，近日有個別單位輕微減價後即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角雲峰大廈B1座低層戶，實用面積1,660方呎，以三房連工人房設計，向北面望海景，獲區外換樓人士以3,500萬元承接，呎價21,084元。上址1991年購入價僅305萬元，期內升值逾10倍。



●西區寶翠園繼日前8座高層H室以3,750萬元售出後，剛再錄園景戶買賣。屋苑5座低層E室，實用面積1,097方呎，屬三房包括套房及連工人套房間隔，成交價2,960萬元，呎價26,983元，12年漲價逾兩倍。



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新界區



●富寶花園6座高層J室的，實用面積約482方呎，為兩房間隔，外望可享清幽山景。單位於5月底才放售，原叫價595萬元，經議價後減價10萬元，於已補價自由市場以585萬元售出，實用呎價約12,137元。原業主持貨約7年，帳面獲利約327萬元。該屋苑現時約有20個放盤，叫價約600萬元起。



●屯門居屋兆康苑S座高層5室兩房戶，實用面積447方呎，有區內首置買家鍾情單位客廳及房間均座擁開揚景觀，故即睇即買，於已補價自由市場以492萬元購入，實用呎價約11,007元。



●大圍世界花園2座高層B室，實用面積2,217方呎，議價後獲買家以2,800萬元購入，呎價12,630元。單位七九年購入價為107.2萬元，四十年升值約25倍。



●大圍名家匯1座低層C室，實用面積1,145方呎，原叫價1,900萬元，減價112萬元後，以1,788萬元沽出，實用呎價15,616元。原業主持貨三年多，帳面賺332萬元。

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