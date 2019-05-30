英國紙巾盒裝泡泡紙面世　打工仔紓壓聖物熱賣！

還記得巴士阿叔一句「你有壓力，我有壓力」的熱爆視頻嗎?打工仔壓力紓緩始終是一大社會問題。不過，在英國，為打工仔紓緩壓力的創意商品，就衍生了一門商機。



據了解，一款由英國創意商品網店ThumbsUp UK推出的「Poppit Stress Sheets」看起來就像普通的抽式紙巾盒，然而抽出來的卻是一雙手掌大的泡泡紙，跟普通面紙差不多大。打工仔只要捏爆那些泡泡粒，壓力自然可漸漸紓緩。



一盒「Poppit Stress Sheets」有14張泡泡紙，售價為11.83英磅（約118港元），平均一張泡泡紙只是8.5港元。買來放在公司備用，當有需要時可紓解一時的壓力爆發，認真不錯吧！



不過，泡泡紙一推出就瞬間售罄，暫時仍未可訂購。大家有興趣購買，就要耐心等待了。



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