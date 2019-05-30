夜市UPDATES：美股走軟　道指率先轉跌19點

由於對全球經濟的擔憂揮之不去，投資者持謹慎態度，美股午市走軟，道指目前報25,106點，跌19點；標指報2,785點，升2點；納指報7,559點，升0.17%。



【22:17】美國經濟數據加深市場對聯儲局年內減息的憧憬，美股早段反彈，道指目前報25,196點，升69點；標指目前報2,795點，升12點；納指報7,589點，升42點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指數力守二萬七關，目前報27,089點。



蘋果公司早段靠穩，此前摩根士丹利稱近期Apple股價最低或在160美元。另外，特斯拉(Tesla)股價微跌0.23%，此前巴克萊將特斯拉目標價從192美元下調至150美元。



人造肉Beyond Meat升穿100美元關口，創歷史新高，較25美元的IPO價格累計上漲300%。



數據方面，美國首季國內生產總值(GDP)以年率計按季升3.1%，略低於初步估計的3.2%；美國4月商品貿易逆差擴大至721億美元，進出口雙雙下降。



近來美國經濟數據未如市場預期的樂觀，這從而為聯儲局從當前的中性立場轉向更鴿派的立場提供支持。美國10年期國債孳息率回升至2.26%，周三曾下降至2.21%。



歐美貿易摩擦走向「戰爭」邊緣，據知情人士透露，雙方最近幾輪雙邊談判幾乎沒有取得進展，美國官員甚至拒絕提及汽車關稅的問題。



另外，意大利副總理薩爾維尼準備解散意大利政府。消息傳出後，歐元兌美元轉跌，目前跌跌0.12%，報1.1119。



面對內憂外患，歐股靠穩，英股報7,223點，升0.53%；德股報11,875點，升38點；法股報5,241點，升19點。



【21:30】美國首季經濟增長優於預期，美股開市早段回穩，道指升65點至25,191點；納指升35點至7,582點；標指升8點至2,791點。



折扣零售商Dollar General上季純利按年升5.4%至3.85億美元，或每股1.48美元，勝市場預期，股價早段漲4.02%至123.28美元。



多家華爾街大行預警交易收入下跌，花旗稱今季迄今交易收入受壓，美國銀行今季交易收入或按年跌約10%。花旗股價早段升2.26%至65.15美元；美銀股價早段升0.25%至27.82美元。

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