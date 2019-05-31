財經評論：金融戰一觸即發　香港經濟危危乎

中美至今尚未重返貿易談判桌，中國更申明在重大原則上絕不讓步，顯見6月兩國能達成協議的機會似乎不大。隨着美國出招重擊中國科技企業，兩國的矛盾已超越貿易範圍。繼科技戰後，金融將會是另一個戰場。香港作為中國的國際金融中心，隨時變成金融戰磨心！



5月初美國宣布加徵中國商品關稅，以及針對華為作出制裁行動，中港股市急跌，就連在美國上市的中國概念股亦遭拋售。更有美國政客提出，禁止中國企業涉足美國資本市場。顯然，在大美國主義高漲下，美國已背棄自由市場和國際規則，出現一股非理性看待中國資產的風尚，令投資者心寒。



在美國上市的中國企業，最近有晶片公司自願退市，亦有科網巨企傳來港作第二上市，顯然都是出於當下國際形勢和風險考慮。畢竟所從事的是國家重點行業，主動設法規避風險無可厚非。事實上，近日圍繞中概股的沽壓，亦頗為全面。現今在美的融資功能既已大打折扣，企業亦得為長遠籌謀後路，若要在海外另找落腳點，本來被視為次選的香港，便可能成為首選地。



然而，香港能成為受益者嗎？看來不容樂觀。若貿戰惡化，美國必然繼續對中國窮追猛打。中國資本市場尚未完全開放，反而沿用國際規則的香港，或會成為被攻擊對象。此外，市場氣氛低迷，中概股回歸之路，絕非坦途，香港實無必要誇大益處，自我吹捧。



相反，回歸以來，香港得以維持國際金融中心地位，關鍵之一是被視為有別於內地城市的經濟體，因此，獲美國給予獨立的關稅地位。若美國改變這個看法，表面上香港輸美貨品有限，從貿易角度看對經濟影響不致太大，可在國際間香港角色的轉變，影響資金、人才、技術等的交流，對國際金融中心地位必是嚴峻挑戰。



試想，若在外資眼中，投資香港與直接投資內地城市的差異縮小；而在內地資金眼中，投資香港作為分散風險的效用下降，那香港絕非左右逢源，而是腹背受敵。國際金融大鱷揚言沽空港元，看來並非純粹「靠嚇」！



中美關係正處歷史大變局，香港焉能沒有危機感？這些年，香港經濟競爭力每況愈下，貿易戰拖累出口、零售下滑，金融市場更已陷入深度調整。港府忘掉悠悠萬事，民生為大，卻繼續以「大市場、小政府」作開脫而無甚作為，耽於內耗內鬥，一旦極端風險出現，措手不及，人人自危！香港淪落至此，夫復何言？

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