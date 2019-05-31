有線不擔保扭虧　小股東鬧爆管理層

已經連續虧損11年、累蝕超過24億元的有線寬頻(01097)周四舉行股東周年大會，主席邱達昌表示，不能擔保能否實現2017年入主時所說三年內扭轉虧損目標。小股東則「鬧爆」管理層，直言公司今時今日的情況不是股東造成，呼籲董事在袍金方面與股東共度時艱。



邱達昌表示，自己在調整人手方面力度實在放得太軟，更有外資基金股東反映要有線大舉縮減人手。對於有股東質疑公司「戰線太長」，他說已經「好緊縮」，當中網絡電視(OTT)是為生存而做，又指若要增加電訊業務的客量，有時亦需要電視內容。



他又表示，個人有考慮過股東所建議讓電視及電訊分為兩家上市公司，可是覺得不可行，因為電視業務虧損嚴重，恐怕連獨立上市都不獲批准。若將電訊業務出售，用所得資金投資電視，風險則更大，因為電訊前景比電視穩定，「電視再衰落去咪仲死？」



對於有股東建議將電訊業務分拆上市，並由現時上市公司控股，邱達昌認為有難度，原因同樣是電視業務蝕錢的問題。



有線早前進行供股集資，邱氏稱基本上七至八成是由公司大股東、即他與新世界發展(00017)主席鄭家純為首的永升(亞洲)承擔。至於未來公司會否進一步集資，他則拒絕評論，僅說若公司再集資，永升(亞洲)應該會支持。



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