東方日報B1：翰森製藥入場費2.88萬　歷來最貴新股

新股無懼市弱，愈賣愈貴！即將登場的內地藥股翰森製藥(03692)每手(2,000股)入場費高達28,807.39元，壓倒1997年上市的北京控股(00392)及去年底掛牌的君實生物(01877)，成為有紀錄以來最貴入場費的新股。



銷售文件顯示，翰森計劃發行約5.5128億股股份，每股招股價13.06至14.26元，集資最多約78.61億元，計及15%超額配售權，集資額最多可高達90.4億元，暫列申萬宏源集團(06806)之後今年第二大集資額的新股。



翰森今日(5月31日)起招股，6月14日主板掛牌。是次上市將引入包括新加坡政府投資公司(GIC)在內的9名家基礎投資者，合共認購約3.28億美元(約25.58億港元)等值股份。



年初有消息指，翰森製藥上市第二輪融資後估值已升至650億元。據銷售文件，是次發行規模相當於已發行股本約9.7%，以招股上限計算，未行使超額配售權前翰森市值已超過810億元；而承銷商高盛早前給予其估值介乎790億至1,050億元。



該公司專注中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病六大治療領域，目前有近百種在研藥物，目標於今、明兩年推出近30種。值得一提，其大部分主要產品均為首仿藥，即是首例獲准在內地上市的非專利仿製藥，售價普遍較原身專利藥便宜，因此需求龐大。



據更新後初步招股文件，截至去年底止，翰森製藥收入為77.22億元人民幣，按年增加24.84%，當中抗腫瘤藥品為最大收入來源，佔總收入約45.6%。純利按年升19.48%至23.09億元人民幣，然而純利率則按年倒退1.2個百分點至24.6%。翰森製藥主席鍾慧娟為內地龍頭藥企恒瑞醫藥(600276.SH)大股東孫飄揚之妻，而翰森製藥旗下內地實體為江蘇豪森藥業。



致富集團證券業務主管郭家安表示，雖然翰森製藥入場費高昂或嚇窒散戶，但有盈利的醫藥股及相關企業有炒作空間，若有券商提供相宜的孖展優惠，建議有興趣的投資者抽數手博短期升幅也無妨。至於掛牌後表現，他指出外圍因素太多無法預料，但近期新股定價傾向保守，若翰森製藥不以上限定價，相信仍可有獲利機會。



統計九大貴價新股中，至今有4隻仍然潛水，當中包括未有盈利生科企歌禮製藥(01672)及百濟神州(06160)，以昨日收市價計，累跌逾五成及三成。不過，同業藥明生物(02269)及君實生物(01877)則表現凌厲，分別累升逾2.66倍及近48%。



新股入場費鬥貴，但不少藍籌股自降門檻，以吸引更多資金。去年新鴻基地產(00016)及申洲國際(02313)分別減低每手買賣單位。吉利汽車(00175)於2017年3月成為藍籌股，6月便宣布將每手買賣單位由5,000股降至1,000股，以當日收市價計，每手入場費由逾7萬元降至1.5萬元。舜宇光學(02382)於2017年12月晉身藍籌股，同月即將每手買賣單位由1,000股降至100股，每手入場費由約9.5萬元大減至約9,500元。



然而，過往藍籌股「拆細」後，股價不一定做好，最大因素是視乎當時市況。例如騰訊控股(00700)於2014年3月公布股份「1拆5」，翌日股價跌近2%，一個月後更跌逾7%，拆細生效後才逐步回升。



至於吉汽及舜宇股價則有正面反應，於公布拆細後的一個月，兩者股價均升約18%，不過以周四收市價計，至今則分別累跌約18%及30%。



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