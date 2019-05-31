新濠博亞95億入股　購澳洲皇冠19.9%

新濠國際(00200)旗下在美國納斯達克上市的新濠博亞娛樂公布，已簽立購買協議，向澳洲富豪帕克(James Packer)旗下的CPH Crown Holdings Pty Limited購入澳洲皇冠度假集團(Crown Resorts Ltd.)19.99%股權。每股購入價13澳元，涉及1.3535億股，涉資17.59億澳元(折合逾95億港元)。



皇冠股價周四(30日)在澳洲證券交易所收市微跌0.08%至12.92澳元，即新濠博亞是次的入股價有約0.61%溢價。



根據新濠博亞的公布，交易將分兩部分進行，分別在6月6日和9月30日或以前完成，公司將向當地不同省份的博彩監管部門提交申請。如獲批准，新濠博亞將尋求委派代表進入皇冠董事局。另外，新濠博亞表明考慮未來增持皇冠股份，但前提是要取得監管當局批准。



事實上，澳洲政府對外商投資當地賭業向有嚴格監管，以往曾有外資在買入不足10%澳洲賭企股份後，企圖申請增持至25%，但遭監管機構阻攔而最終沽貨離場。



值得一提的是，新濠博亞早於2009年於美國上市時，皇冠持有相當比例的新濠博亞股份。直至2016年發生皇冠的員工在中國內地被扣查事件，在負面消息不絕下，皇冠減持新濠博亞股份以套現減債。時移世易，如今反而由新濠博亞買入皇冠的股份。



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