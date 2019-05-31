國泰連跌10日　高位冧20%陷入熊市

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，在貨運業務連跌6個月及遭大行唱淡之後，股價持續疲弱，連續十個交易日下跌，創一年來最長跌浪，技術上更進入熊市。證券界認為，短期內看不到國泰有利好因素，投資者不宜追入。



國泰股價周四(30日)最低曾見11.22元，收市報11.3元，創逾四個月收市低位，股價更連跌十個交易日，累跌8.42%。同時，周四收市價較今年3月27日的盤中高位14.14元，累積下挫約20.08%，技術上「見熊」。



該公司早前公布，今年4月貨運量跌幅進一步擴大至6.2%，首四個月的載貨量亦按年跌5.3%。大華繼顯其後發表報告指，在中美貿易關稅實施前，國泰貨運前景已出現惡化，且未來的經營環境令股價缺乏催化劑，下調其投資評級兼狠削目標價14%。



持續看淡國泰前景的信誠證券聯席董事張智威認為，現時市況波動下，投資者傾向選擇公用股及高息股等防守股，航空股並不討好；其次是從國泰的基本因素來看，預期將繼續受到中美貿易戰的影響，故對國泰貨運前景不樂觀。他估計國泰股價在短期內跌穿11元水平的機會大。



事實上，國泰近年業績表現欠佳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄得虧損14.45億元，過去五年更累蝕超過256億元。主席史樂山早前預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受影響最大。



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