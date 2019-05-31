古勝：局勢動盪宜作最壞打算

美股連日下挫，港股反彈力水亦受限制，周四恒指下試27,000點關，靠幾隻內銀股支撐住。老實而言，本周真的好淡友均受折磨。展望後市，都是「瓜多過菜」，增持現金最自保。



近日內地官媒拋出一句很不尋常的句子，就是「勿謂言之不預」。據了解，早前在官媒口曾出現三次，今次是第4次。前3次分別係1962年中印邊境戰爭、1967年珍寶島事件及1978年中越戰爭。意味着現時或是中美開戰前夕，投資者焉能不心慌？



若全球最大的兩個經濟體系，中國和美國打仗，全球經濟恐遭殃，不會有贏家。對香港經濟而言，更會是回歸後最大打擊。坦白而言，筆者認為，此刻最值博的是沽空香港地產同金融類股，因受到的衝擊大，尤其是香港樓價仍處歷史高水平，仍有做淡空間。然而，香港現時水浸眼眉，仍在處理非經濟問題。睇怕金融危機出現，又會倒瀉籮蟹，等人打救。



當然，叫人沽空，亦有乘人之危，惟恐天下不亂。所以筆者覺得，若然大家對後市展望無信心，又不習慣「死人冧樓錢」，咁就疊埋心水揸現金。總之，做好做淡都有風險，要量力而為。



樂觀來看，如今港股逾七成比重為中資股，外資近幾年對港股影響已相對下降，基本上港股已「回歸」。展望未來，多隻中概股等着「回家」，香港做好服務中國企業的角色，生意已唔憂做。所以金融股有危亦有機，就視乎閣下能否握到時機，重要的是保留實力。



市場對於年底美國減息的預期愈來愈強烈，皆因美國經濟數據轉弱，且貿戰發展至今，幾乎可以肯定是不利美國經濟。若明年美國進入減息周期，缸邊友有咩好做？看來資金均聚集於避險高息股身上。鐵三角組合為港鐵公司 (00066)、中華煤氣 (00003)及領展房產基金 (00823)。



其中，筆者認為估值相對吸引的為港鐵，因煤氣與領展已上升了一段時間，反而港鐵早前受累沙中線等管理失誤事件影響，加上本身利息不是特別高，所以股價表現略遜。不過，如外圍動盪，本地公用類股受影響較輕微，且盈利基礎相對穩定，有望吸引資金停泊，港鐵股價回落至44至46元區域，中線有得諗。



至於領展，估值不便宜，但求大於供的情況維持下，亦不會有低水的價位可供大家上車。參考這些年大升浪期間的調整浪幅度，股價由高位回落約15%，就是分注收集機會，且耐心等待操作機會。

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