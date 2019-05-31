黃國英：港股多假動作難短炒

最近幾個交易日中，對於恒指短線走勢節奏的掌握，完全失去分寸。走勢太似A股，和美股及其他新興市場的相關性大減，另方面，股份兩極化嚴重，可狂掃內銀內險，同時又力沽本地地產股及友邦(01299)，權重板塊有升有跌，沒有一致的走勢，便很難判斷方向。



整體氣氛審慎，成交偏低會有更多假動作，難上再加難。在這種環境中，就無謂逞強硬拚，如要短炒的話，也是要轉移陣地到外圍市場。



其實近期外圍氣氛也打了折扣，美股頂多是橫行，指數已不易再攻頂，但當地概念題材比較多，容易執行炒股唔炒市。以目前形勢，用相對少的注碼，精選一個組合來坐貨，是最合適的策略，跟車太貼被帶住走，極大機會愈炒愈衰。



做港股資產管理不算太難，鎖定少數目標，部分死守，部分炒出炒入便可，而且值得跟進的股份頂多二三十隻，所費精力不多。做股評就很難，長揸目標有限，沒理由不斷無限輪迴，講完再講。短炒方面，在改朝換代A股化後，已經沒有太大優勢，以往測市一套恐怕過了時。自己又無本事轉行擺龍門陣，大談政經代替。



力有不逮，加上工作繁重關係，多得編輯諒解，由下個星期開始，本欄將會減少至每周一次，逢星期三見報，希望各位讀者繼續支持。



豐盛金融資產管理董事黃國英

(作者為註冊持牌人士，基金持有友邦)

(六月起本欄逢周三刊出)

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