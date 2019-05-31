郭家耀：雲服務股潛力待顯

中美貿易戰逐漸演變成科技戰，美方續封殺中資科技公司，為支援積體電路設計和軟體產業發展，內地財政部稅務總局日前發布積體電路設計和軟體產業企業所得稅優惠政策公告。公告指，依法成立且符合條件的積體電路設計企業和軟體企業，在去年12月31日前自獲利年度起計算優惠期，第一至第2年免徵企業所得稅，第三至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅，並享受至期滿為止，相關政策有助減輕行業稅負，利好業務發展。



內地雲端服務仍處於起步階段，根據IDC統計，內地公共雲市場2019年規模達110億美元，相對美國1,250億美元的規模，目前只及美國十分之一，發展空間仍龐大。



金蝶(00268)專注雲業務發展，主力產品包括針對中小企業及高端客戶的方案，由於對本地企業有深刻認識，競爭力較外國競爭對手有一定優勢。市場預計內地SaaS雲端市場未來3年可錄32%的複合增長，到2022年市場規模將達58億美元。金碟亦給予市場指引，期望雲端服務收入可由去年的 30%佔比，增加至2020年的60%，並於該年開始錄得收支平衡。公司亦預計今年雲業務收入可錄得50%增長，相信未來發展空間龐大，調整屬低吸機會。



金山軟件(03888)今年首季收入增36.6%至17.3億元人民幣，其中雲服務的收益按年增1倍至8.4億元人民幣，佔集團總收益達49%。增長主要來自通過持續的技術優化與人工智能的運用，移動視頻及互聯網行業用戶使用量的強勁增長及企業雲服務的收益增長。金蝶及金山軟件兩家公司積極在雲業務布局，收入均取得理想增長，加上國家政策支持，前景值得樂觀。



正榮金融業務部副總裁郭家耀

(本人沒持有上述股份)

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