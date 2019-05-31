梁志麟：英鎊短線繼續整固

市場觀望英國保守黨的繼任人誰屬，料消息主導英鎊後市，短線於1.27整固，但多名大熱人選已表明不介意無協議脫歐，同時保守黨亦無意重啟大選以免失去執政地位，這情況下將令政局持續不明朗，中線利淡英鎊。



歐洲議會選舉後，市場將留意下周四歐洲央行議息。早前會議紀錄顯示，當局傾向觀望定向長期再融資操作的成效，故預期央行將維持貨幣政策不變。技術上，歐元處於下降通道，料短線1.111至1.125上落，走勢反覆偏淡。美元兌瑞郎則於1算至1.013整固。



美國今公布4月份PCE通脹數據，料難影響當地貨幣政策。要留意美匯收低於97才可確定短線見頂，料先行於97.5至98.4上落。



澳洲儲備銀行下周二公布議息結果，基本面持續走弱下，料減息可能很大，甚至有機會年底再減，將令澳元中線下試0.6830。紐元則相對穩定，料先行於0.66整固。雖然油價下跌利淡加元，但美元升勢放緩下，料美元兌加元於1.34至1.36上落。



日本方面，周五公布4月工業生產，雖然市場預期按年跌幅由4.3%收窄至1.5%，但不足以扭轉區內經濟走弱的憂慮。在投資氣氛保守下，料美元兌日圓於109至110.6上落。



交通銀行香港分行策略師梁志麟

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