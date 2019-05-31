龔成：如何將高風險變得低風險

筆者通常都不建議人做高風險的投資，主要原因不是高風險投資有問題，而是能駕馭到高風險投資的人並不多，所以一般給大部分人的建議，都是遠離高風險投資。



首先是嚴格控制投資金額，金額多與少不是關鍵，關鍵是嚴格控制，人在輸錢後便會產生不甘心的心理，例如去賭場賭錢，明明同自己講輸1萬元即走，但總有人因不甘心而再睹，想追回所輸的1萬元，其實這類人是最不適合賭錢及高風險投資的(經常溝貨的投資者亦有類似的心理)。



因為他無法以理性去控制自己，被情緒左右，因而作出更不理智的決定，往往輸完1萬元後又輸1萬元，最後甚至借錢去賭，造成更嚴重的後果。



控制風險可說是高風險投資術的要點，而另一樣要控制的是心理質素。由於高風險即大上大落，投資者要有對金錢大上大落已麻木的心態，要變得非常理性，將金錢波動而影響投資決定的因素減至零，分析時變得樣電腦一樣，不受情緒影響。



而高風險投資術的其中一種技巧是抽取本金，例如該1萬元本金作高風險投資，其後升值到3萬元，這時可抽取本金，先沽出部分而取回本金1萬元，餘下的2萬元就繼續滾存，繼續高風險的投資，這時在零風險下爭取高回報。



所以，高風險不是問題所在，投資的那個人才是，有些人可以將低風險的投資變成高風險，同樣亦有人能將高風險的投資變得低風險。



財經作者龔成

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