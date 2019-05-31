美股收市：道指升43點　Apple上漲0.5%

投資者正消化全球經濟放緩的憂慮，美股全日好淡爭持，三大指數收市微升。道指收報25,169點，升43點或0.17%；標指收報2,788點，升5點或0.21%；納指收報7,567點，升20點或0.27%。



數據方面，美國首季國內生產總值(GDP)以年率計按季升3.1%，略低於初步估計的3.2%；美國4月商品貿易逆差擴大至721億美元，進出口雙雙下降。



最近美國經濟數據未如市場預期的樂觀，這從而為聯儲局從目前的中性立場轉向更鴿派的立場提供支持。美國10年期國債孳息率續處於2.2厘水平上落。



歐美貿易摩擦走向「戰爭」邊緣，據知情人士透露，雙方最近幾輪雙邊談判幾乎沒有取得進展，美國官員甚至拒絕提及汽車關稅的問題。



個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)全日升0.52%至178.3美元，此前摩根士丹利稱近期Apple股價最低或在160美元。



特斯拉(Tesla)股價跌0.86%，收報188.22美元，此前巴克萊將特斯拉目標價從192美元下調至150美元。



人造肉Beyond Meat一度升穿100美元關口，較25美元的IPO價格累計上漲300%，收市升幅稀回，報98.59美元，升1.12%。

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