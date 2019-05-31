保利協鑫向內蒙古中環協鑫增資　提升持股量

保利協鑫(03800)公布，於5月30日收市後，原股東(蘇州協鑫科技、天津中環及內蒙古中環)及投資者(呼和浩特產業園區基金及呼和浩特市城池二期基金)訂立增資協議。



據該協議，原股東及投資者將向內蒙古中環協鑫的註冊資本及資本儲備出資合共24億人民幣(相當於27.3億港元)。其中8億人民幣(相當於9.1億港元)將由其間接附屬公司蘇州協鑫科技以現金出資。



於公告日期，集團透過蘇州協鑫科技持有內蒙古中環協鑫的30%股權。增資協議下擬進行之資本出資完成後，集團於內蒙古中環協鑫的註冊資本中的股權，將由30%增至31.27%。



天津中環專注半導體節能行業及新能源行業。其為一間高科技公司，從事綜合研究、生產、經營及投資業務。



內蒙古中環協鑫主要從事生產單晶硅產品。



保利協鑫認為，上述增資協議可進一步鞏固集團於單晶矽產品之競爭力及改善公司產品架構。



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