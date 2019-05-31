【市前重點睇】美匯企98.1　油價大跌

●美匯指數企98.1；圓匯報109.5；歐元兌美元報1.113；英鎊報1.26。港匯報企7.8477。離岸人民幣(CNH)在6.92水平。金價報1,288美元，布油、紐油均挫逾3%。道指期貨偏軟；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌穿27,000點。中國將公布5月官方製造業PMI。



●美國聯儲局預期於今年9月結束縮減資產負債表行動，紐約聯儲銀行表示，在結束縮表後，會將機構債券和按揭抵押證券(MBS)的本金，通過二級市場再投資國債。



●港股ADR指數全日做好，收報27,167點，升52點。



●道指收報25,169點，升43點或0.17%；標指收報2,788點，升5點或0.21%；納指收報7,567點，升20點或0.27%。https://bit.ly/2ELJNto



●美國召車平台Uber公布，今年首季虧損10.1億美元，符合市場預期。Uber股價於盤後交易時段反覆，一度倒跌後回升，報41.3美元，升3.77%。



●中美貿易戰升級後，市傳中國已暫停採購美國大豆；但中國現未有計劃取消先前訂購的美國大豆。



-號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)和有「新興市場之父」稱號的麥樸思等預計，貿易戰快速解決希望渺茫，新冷戰或將「貫穿整個職業生涯」。



●美國總統特朗普：6月10日起對入口美國的墨西哥商品徵收5%的關稅；關稅會逐步上調。



●美國首季國內生產總值(GDP)以年率計按季升3.1%，略低於初步估計的3.2%。



●美國4月商品貿易逆差擴大至721億美元，進出口雙雙下降。



●外電報道，OPEC石油產出降至約4年新低，沙特增產最多，伊朗減產最明顯。紐約期油收報每桶56.59美元，跌2.22美元或3.77%；布蘭特期油收報每桶66.87美元，跌2.58美元或3.71%。



●紐約期金收報每安士1,292.4美元，升6.1美元或0.5%，創自5月15日以來新高。



●美國聯儲局副主席克拉里達表示，經濟下行風險可能推使日後推出更多的寬鬆貨幣政策。



●英國富時100指數收報7,218點，升32點或0.46%；法國CAC指數收報5,248點，升26點或0.51%；德國DAX指數收報11,902點，升64點或0.54%。https://bit.ly/2JQEYDo



●英國央行副行長Ramsden稱，對英國無協議脫歐的應對措施是雙向，如果脫歐得以順利平穩地推進，英國將需要加息。



-英國財政大臣：要解決英國脫歐僵局，舉行第二次脫歐公投可能比另一次大選更可取。



●美國10年期國債孳息率下跌4.72點子，報2.2133厘。



●MSCI亞太區執行董事兼中國研究主管魏震透露，A股擴容新納入個股名單後，今年還有兩次調整，明年繼續擴容。



●中國央行官員淡化金融系統的壓力，人行行長易綱表示「完全有能力」控制中小銀行風險，人民幣「仍將非常穩定」。貨幣政策司司長孫國峰重申，面對複雜的全球形勢，貨幣政策應對空間充足。



●消息指，滙豐計劃裁減數以百計的投資銀行職位，以削減成本。



●美國兩大電訊商T-Mobile和Sprint據稱考慮剝離部分無線頻段，以促使美國司法部批准兩者265億美元的合併交易。



●據Bitstamp平台數據，比特幣價格衝破9,000美元水平，創下9,096美元高位後迅速回落，跌近1,100美元，24小時跌幅達7.5%。



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