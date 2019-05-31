日本5月東京CPI按年升1.1%

日本公布多項經濟數據。日本5月份東京居民消費價格指數(CPI)按年升1.1%，預期升1.2%，前值升1.4%。



5月東京核心CPI(除生鮮食品)按年升1.1%，預期升1.2%，前值升1.3%。同期東京核心CPI(除生鮮食品及能源)按年升0.8%，預期升1%，前值升0.9%。



另外，日本4月份失業率報2.4%，符合預期，前值為2.5%。



4月工業產出初值按年跌1.1%，預期跌1.5%，前值跌4.3%。按月計，4月工業產出初值升0.6%， 預期升0.2%，前值跌0.6%。



日本4月零售銷售按年增長0.5%，預期升0.9%，前值升1%。零售銷售按月持平，預期升0.6%，前值升0.2%。



日本經濟產業省表示，國內工業生產陷入停滯，製造業預計6月產出將按月下降4.2%。



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