【股民熱話】中概股在美失利　港股將成避難所？

在中美貿易戰演變成經濟戰下，中國企業開始全面檢討海外發展策略。見到最近在港、美兩地上市的中芯國際(00981)宣布在紐約自願退市，而在美國上市的阿里巴巴亦在研究最快下半年來香港第二上市。顯見海外中概股正陸續尋求回歸，而港股就成為「避難所」！



事實上，從中興事件及華為事件可見，一旦成為美國的針對目標，如被利刀架頸，全面封殺，海外上市的中概股豈不擔憂？退出美國市場，規避風險，誠然是應對之策。



再者，在貿易戰下，海外投資者，尤其係美國投資者，對於投資中國資產熱潮不再。反觀近月中概股股價遭遇龐大沽壓，單係阿里和百度今個月唔見逾萬億元市值。既然喺當地上市無助公司融資，又要擔驚受怕成為下一個被打擊對象，可以預見，將有更多有能力的重點企業主動搵後路回歸。



至於香港，老實講，打開門口做生意，更多本來不視港股為海外上市首選地的大型中國企業願意來港上市，當然係歡迎之至，而從事承銷的投資銀行及券商，當然都樂見其成。之不過，始終赴海外上市的中概股水份重，質素參差，監管部門必須要把好大關，免得好似舊年在港上市的一批新經濟股咁，股價「潛水」，香港股民被斬得一頸血，變相又消耗一批購買力，咁對港股弊大於利。



東方產經專欄作者帥哥



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