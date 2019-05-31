配股兼否認沽空機構指控　安踏曾升4%

安踏體育(02020)周五(31日)開市前一口氣刊發兩則公告，除公布配股集資外，更否認沽空機構的指控；股價一度升近4%，高見48.8港元，最新仍升3.8%，至48.75元，成交逾8,700萬元。





【08:03】安踏體育配股籌7.78億元 否認沽空機構指控

安踏體育公布，向關連人士Anamered Investments Inc.(認購人)配售1,584.2萬股新股，佔公司擴大後股本約0.59%；每股作價49.11元，較前收市價折讓約1.19%，集資淨額約7.78億元，擬用作一般營運資金。



認購人為Mascot JVCo的主要股東。公司透過Anta SPV間接擁有Mascot JVCo的57.95%權益。



另外，安踏公布，就有媒體報道了Blue Orca Capital提出的指控，當中含有若干關於集團財務表現的猜測。董事會強烈否認報道中的有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。公司保留對Blue Orca Capital及對相關指控負責的人士採取法律行動的權利。



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